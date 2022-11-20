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          Фотография Стул Камо 2 проволка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Камо 2 проволка

          4.8
          Оптовая цена
          от 2 690 ₽
          Отгрузка от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Камо 2 проволка
          Стул Камо 2 проволка
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          Стул Камо 2 проволка

          4.8
          2690 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Стул Камо МРД
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          Стул Камо 1 проволка

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Материал сиденьядерево
          • Высота770 мм

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