Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Подушка: экокожа
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветкрасный
Каркас: дерево
Подушка: экокожа
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Подстолье чугунное 1282
Подстолье барное чугунное 1248
Диван Рольф
Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
Слэб Милфорд
Педикюрное кресло Venezia
Защитная маска для лица черная
Подвесной светильник Proton №2
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim