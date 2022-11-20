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Стул Кантри

12 оценок
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Чехол 45
Следующий Стул складной Торни, без покраски
Чехол 45

Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Подушка: экокожа

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветкрасный

Варианты каркаса

Стул Кантри - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Кантри - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Кантри - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Кантри - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Кантри - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Кантри - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Кантри - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Кантри - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Кантри - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Кантри - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Кантри - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Стул Кантри — выполненные заказы

Фотография товара Стул Кантри, деревянный, белый от компании ChiedoCover.Стул Кантри, деревянный, белыйФотография товара Стул Канти, красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Канти, красное деревоФотография товара Стулья Кантри, красное дерево от компании ChiedoCover.Стулья Кантри, красное деревоФотография товара Стул Кантри, деревянный, со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Кантри, деревянный, со встроенной подушкойФотография товара Стул Кантри со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Кантри со встроенной подушкойФотография товара Стул Кантри, красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Кантри, красное деревоФотография товара Стул Кантри дерево, дуб от компании ChiedoCover.Стул Кантри дерево, дуб
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