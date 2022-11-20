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Стул Кантри, без подушки - фото 1

Стул Кантри, без подушки

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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Кантри, без подушки - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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