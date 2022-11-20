Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветбелый
Каркас: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
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Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
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Стул Луи Гост Синий, пластиковый
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Стул Наполеон Серебро, пластиковый
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Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
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