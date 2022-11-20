1 коробка / 4 шт
Габариты: 77*53*77
Вес брутто: 25,600
Обьем: 0,314
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Морган, пластиковый, белый
Стул Комфорт складной, офисный, бежевый
Стул-кресло Самба М, черный
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый
Стул Венера велюр изумрудный
Стул Beetle маренго хромированные ножки
Кресло Саманта рогожка светло-серый
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной