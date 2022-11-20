Стул Канзас сити серый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Канзас сити серый

4.8
5 990 ₽7 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Лоренс велюр бордовый
Стул Лоренс велюр бордовый
Следующий Стул Канзас сити светло-коричневый
Стул Канзас сити светло-коричневый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт

Габариты: 77*53*77

Вес брутто: 25,600

Обьем: 0,314

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Морган, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Морган, пластиковый, белый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Стул Комфорт складной, офисный, бежевый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая , произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул Венера велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Венера велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера велюр изумрудный

В наличии 1 шт.
Стул Beetle маренго хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Beetle маренго хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Beetle маренго хромированные ножки

В наличии 29 шт.
Кресло Саманта рогожка светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Саманта рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло Саманта рогожка светло-серый

В наличии 1 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной