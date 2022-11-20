Стул Канзас сити светло-коричневый

13 оценок

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Стул Канзас сити светло-коричневый

4.7
5 990 ₽7 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт

Габариты: 77*53*77

Вес брутто: 25,600

Обьем: 0,314

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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