1 коробка / 4 шт
Габариты: 77*53*77
Вес брутто: 25,600
Обьем: 0,314
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Halmar dariusz, белый
Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
Эко Панно Круг
Стул Beetle маренго хромированные ножки
Кресло Саманта рогожка светло-серый
Кресло Саманта велюр темно-синий
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной