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Стул КАПРИ 15 - фото 1

Стул КАПРИ 15

7 оценок
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Стул Такер, желтый деревянный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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