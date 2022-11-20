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Стул Капри с жесткой спинкой - фото 1

Стул Капри с жесткой спинкой

Артикул: CH-051-371
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный стул из массива березы с удобной жесткой спинкой.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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