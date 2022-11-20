Характеристики товара
Описание
Современный стул из массива березы с удобной жесткой спинкой.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина440 мм
- Высота1000 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Современный стул из массива березы с удобной жесткой спинкой.
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Стул обеденный Olav светло-серый x2
Стул Harbour, черный
Стул Harbour, серый
Стул Harbour, зеленый
Стул Harbour, белый
Конфигурация складных столов №1
Конфигурация складных столов №5
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стол ЛИРА/180, 1200x800
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