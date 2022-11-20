Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка/экокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки5 кг
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех