Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка/экокожа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки5 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул КАБРИОЛЬ 14
Стул William, ромб, бархат серый
Стул Oliver Square велюр темно-серый