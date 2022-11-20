Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина690 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес14.51 кг
- Объем0.13 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул офисный Гирос, экокожа, черныйВ наличии 98 шт.
Стул офисный Гирос, серыйВ наличии 67 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеВ наличии 34 шт.
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черноеВ наличии 24 шт.
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Кресло руководителя TopChairs Royal, черноеВ наличии 5 шт.
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черноеВ наличии 98 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевоеВ наличии 79 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневоеВ наличии 10 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло Бета
Кресло Рисмер
Кресло Коко X
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
Стул Аверм, черный
Кресло поворотное Delfin, бордовый, ткань
Кресло поворотное Moon, розовый, сетка
Кресло пластиковое Сано, желтыйВ наличии 3 шт.
Кресло пластиковое Морело, красный
Стул Лакнау, бежевый