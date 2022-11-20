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Стул Kard black, blue

Артикул: CH-036-084
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес14.51 кг
  • Объем0.13 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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