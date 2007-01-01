Характеристики товара
Описание
Стул Karl - идеальный выбор для тех, кто ценит простоту, стиль и комфорт.
Благодаря своим обволакивающим линиям, лаконичным формам и сбалансированным пропорциям стул Karl станет ярким акцентом в любом интерьере. Он идеально впишется как в современный, так и в классический дизайн, добавляя ему элегантности и стиля.
Полукруглая спинка и выступающие боковые элементы обеспечивают удобную посадку и комфорт. Уникальная обивка стула Karl из высококачественной жесткой экокожи, обладает всеми преимуществами натуральной кожи, но при этом более доступна и проста в уходе. Жесткая экокожа “дышит” и хорошо реагирует на тепло, обеспечивая комфорт при использовании стула. Благодаря особому переплетению волокон и высокой износостойкости этот материал прослужит вам многие годы. Прочный металлический каркас гарантирует стабильность и надежность стула, а наполнитель из литого пенополиуретана сохраняет свою форму даже при длительном использовании. Изящные линии стула Karl придают ему особый шарм и элегантность, делая его отличным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть свой вкус и статус.
Еще одной особенностью стула Karl являются его тонкие элегантные ножки. Они обиты той же высококачественной жесткой экокожей и слегка скошены назад, что придает стулу дополнительную устойчивость и стильный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет