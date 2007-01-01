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Стул Karl серый

Артикул: CH-078-512
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Karl - идеальный выбор для тех, кто ценит простоту, стиль и комфорт.

Благодаря своим обволакивающим линиям, лаконичным формам и сбалансированным пропорциям стул Karl станет ярким акцентом в любом интерьере. Он идеально впишется как в современный, так и в классический дизайн, добавляя ему элегантности и стиля.

Полукруглая спинка и выступающие боковые элементы обеспечивают удобную посадку и комфорт. Уникальная обивка стула Karl из высококачественной жесткой экокожи, обладает всеми преимуществами натуральной кожи, но при этом более доступна и проста в уходе. Жесткая экокожа “дышит” и хорошо реагирует на тепло, обеспечивая комфорт при использовании стула. Благодаря особому переплетению волокон и высокой износостойкости этот материал прослужит вам многие годы. Прочный металлический каркас гарантирует стабильность и надежность стула, а наполнитель из литого пенополиуретана сохраняет свою форму даже при длительном использовании. Изящные линии стула Karl придают ему особый шарм и элегантность, делая его отличным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть свой вкус и статус.

Еще одной особенностью стула Karl являются его тонкие элегантные ножки. Они обиты той же высококачественной жесткой экокожей и слегка скошены назад, что придает стулу дополнительную устойчивость и стильный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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