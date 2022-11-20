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Стул Карло, бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина465 мм
  • Длина460 мм
  • Вес8.2 кг
  • Объем0.10 мл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый

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