Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина480 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Гримерное зеркало с освещением
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Текс, светло-серый
Стул Текс, синий
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Аскона
Кресло КС-2