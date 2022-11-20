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Стул Карни синий - фото 1

Стул Карни синий

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветсиний

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