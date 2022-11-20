Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкавелюр Remy 14
- Каркасфанера, металл RAL 9005
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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