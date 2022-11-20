Товар в корзине. Перейти
Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 1Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 2Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 3Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 4Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 5Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 6Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 7Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера - фото 8Видеообзор: Стул Kato - видео 9

Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера

Артикул: CH-052-150
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Аврора, 180*90
Стол обеденный Аврора, 180*90
Следующий Стул 06113АМ красный
Стол обеденный Аврора, 180*90

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Remy 14
  • Каркасфанера, металл RAL 9005
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Выполненные заказы

Стул Kato 32мм, велюр бежевый, рогожка
Стул Kato 32мм, велюр бежевый, рогожкаСтул Kato 32мм, велюр бежевый, рогожкаСтул Kato 32мм, велюр бежевый, рогожка
Подробнее о заказе

Похожие товары

Распродажа
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
68

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

Распродажа
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
70

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
84

Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки

В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49046
9 990 ₽Оптовая цена
78

Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки

В наличии 4 шт.
Стул Альбан Капитоне МНастоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
66

Стул Альбан Капитоне М

Стул БергенНастоящее фото товара Стул Берген, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
62

Стул Берген

Полукресло МартинНастоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
66

Полукресло Мартин

Кресло ТимНастоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
80

Кресло Тим

Стул ХадсонНастоящее фото товара Стул Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
68

Стул Хадсон

Полукресло КайяНастоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
83

Полукресло Кайя

С этим товаром покупают

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
43

Скатерть Мати

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
42

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
38

Скатерть Saten

Скатерть тканевая ЖуравинкаНастоящее фото товара Скатерть тканевая Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от850
47

Скатерть тканевая Журавинка

Скатерть Лента, овальнаяНастоящее фото товара Скатерть Лента, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
46

Скатерть Лента, овальная

Скатерть Стеклярус, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
31

Скатерть Стеклярус, круглая

Скатерть Бахрома, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
31

Скатерть Бахрома, закругленные углы

Другие товары из раздела мягкие стулья

Стул ValdesНастоящее фото товара Стул Valdes, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
68

Стул Valdes

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
66

Стул Дэгни Грэйс

Стул DUBLIN пудровый синий, белый каркасНастоящее фото товара Стул DUBLIN пудровый синий, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 750
Оптовая цена
63

Стул DUBLIN пудровый синий, белый каркас

Стул CHILLI SQUARE сияющая орхидеяНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE сияющая орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
82

Стул CHILLI SQUARE сияющая орхидея

Стул Brandy-X зеленыйНастоящее фото товара Стул Brandy-X зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
77

Стул Brandy-X зеленый

В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Меган, велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Меган, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽Оптовая цена
80

Стул Меган, велюр темно-серый

В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стул 238, микровелюр мята/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
98

Стул 238, микровелюр мята/ белые ножки

Стул Chic, бежево-серый, коричневый антрацит/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chic, бежево-серый, коричневый антрацит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
Оптовая цена
70

Стул Chic, бежево-серый, коричневый антрацит/ черный каркас

Стул Орли серый бархат ножки черныеНастоящее фото товара Стул Орли серый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
74

Стул Орли серый бархат ножки черные

Распродажа
Стул Седа велюр бежевый / белыйНастоящее фото товара Стул Седа велюр бежевый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 890 ₽Оптовая цена
39

Стул Седа велюр бежевый / белый

В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера
Стул Kato 32мм, велюр Remy 14, каркас металл, фанера
от 4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
43

Скатерть Мати

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
42

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
38

Скатерть Saten

Скатерть тканевая ЖуравинкаНастоящее фото товара Скатерть тканевая Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от850
47

Скатерть тканевая Журавинка