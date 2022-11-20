Стул Кавалла венге

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Казатин бук
Стул Казатин бук
Следующий Стул Казатин бежевый
Стул Казатин бук

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Набор Чайных ложек Драгон, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
13

Набор Чайных ложек Драгон

Настоящее фото товара Набор столовых предметов Острон, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
11

Набор столовых предметов Острон

Настоящее фото товара Набор столовых ложек Драгон, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
12

Набор столовых ложек Драгон

Настоящее фото товара Набор ножей Снитта, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
5

Набор ножей Снитта

Настоящее фото товара Набор столовых предметов Бубблур, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
5

Набор столовых предметов Бубблур

Стол-пуф PashaНастоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
11

Стол-пуф Pasha

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Кавалла белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Кавалла белый, желтый

Настоящее фото товара Стул Кайента зеленый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
8

Стул Кайента зеленый, бежевый

Стул Казбеги пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Казбеги пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Стул Казбеги пыльно-розовый

Настоящее фото товара Стул Казбеги белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Стул Казбеги белый

Настоящее фото товара Стул Казбеги капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Казбеги капучино

Настоящее фото товара Стул Кайента белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
11

Стул Кайента белый, черный

Стул Кайзука, мятныйНастоящее фото товара Стул Кайзука, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
8

Стул Кайзука, мятный

Настоящее фото товара Стул Кайфенг, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул Кайфенг, черный, желтый

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый