Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина525 мм
- Глубина550 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263
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