Товар в корзине. Перейти
Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 1Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 2Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 3Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 4Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 5Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 6Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 7

Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)

Артикул: CH-034-598
4 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех)
Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех)
Следующий Стул Монтрё дуб, тон натуральный
Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех)

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Кай ‒ удачное приобретение для любого интерьера, выполненного как в классическом стиле, так и модернистском. Его необычная геометрия и цветовое решение ‒ результат творческих поисков знаменитого датского художника Кая Кристиансена, который внес большой вклад в обновление концепции скандинавского дизайна.

В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6.5 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый

Похожие товары

Настоящее фото товара Барный стул Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
2

Барный стул Диего

В наличии 50 шт.
Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
18

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
32

Комплект мебели Кьявари

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
29

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19021
5 290 ₽
11

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул Камо 2 МРДНастоящее фото товара Стул Камо 2 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
17

Стул Камо 2 МРД

Стул Камо 1 МРДНастоящее фото товара Стул Камо 1 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стул Камо 1 МРД

Стул Камо МРДНастоящее фото товара Стул Камо МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
17

Стул Камо МРД

Стул Камо 1 проволкаНастоящее фото товара Стул Камо 1 проволка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
13

Стул Камо 1 проволка

Стул Камо проволкаНастоящее фото товара Стул Камо проволка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
12

Стул Камо проволка

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Настольная лампа Talento, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Настольная лампа Talento

В наличии 50 шт.
Кресло пластиковое Indiana, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Indiana, антрацит

Настоящее фото товара Слэб Алдан, произведённого компанией ChiedoCover
от115 890
12

Слэб Алдан

Диван 3-х сидений Singapore коричневыйНастоящее фото товара Диван 3-х сидений Singapore коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от190 990
Оптовая цена
5

Диван 3-х сидений Singapore коричневый

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
16

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Стул БорнНастоящее фото товара Стул Борн, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
17

Стул Борн

В наличии 57 шт.
Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками