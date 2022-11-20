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Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 1Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 2Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 3Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 4Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 5Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 6Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 7

Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)

Артикул: CH-034-600
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Кай ‒ удачное приобретение для любого интерьера, выполненного как в классическом стиле, так и модернистском. Его необычная геометрия и цветовое решение ‒ результат творческих поисков знаменитого датского художника Кая Кристиансена, который внес большой вклад в обновление концепции скандинавского дизайна.

В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6.5 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый

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