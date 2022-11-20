Товар в корзине. Перейти
Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 1Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 2Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 3Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 4Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 5Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 6Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех) - фото 7

Стул Кай зеленая ткань, массив дерева береза (цвет орех)

Артикул: CH-034-601
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)
Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)
Следующий Стул Кай бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)
Стул Кай светло-бежевая ткань, массив дерева береза (цвет орех)

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Кай ‒ удачное приобретение для любого интерьера, выполненного как в классическом стиле, так и модернистском. Его необычная геометрия и цветовое решение ‒ результат творческих поисков знаменитого датского художника Кая Кристиансена, который внес большой вклад в обновление концепции скандинавского дизайна.

В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6.5 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветзеленый

Похожие товары

Стул Такер, темно-синийНастоящее фото товара Стул Такер, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1904
5 390 ₽
14

Стул Такер, темно-синий

Настоящее фото товара Стул A-8810/2, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
2

Стул A-8810/2

Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
17

Барный стул BST-788 FAN

Настоящее фото товара Стул A-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
17

Стул A-788 FAN

Настоящее фото товара Стул 1208A, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
5

Стул 1208A

Стул A-0246Настоящее фото товара Стул A-0246, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
10

Стул A-0246

Стул A-8139Настоящее фото товара Стул A-8139, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
14

Стул A-8139

Стул A-9817Настоящее фото товара Стул A-9817, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стул A-9817

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
26

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
21

Комплект Такер, 4 белых стула

С этим товаром покупают
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
24

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Стул Asti, серыйНастоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
6

Стул Asti, серый

Стул Джоан, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Джоан, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Джоан, велюр бежевый

В наличии 8 шт.
Стул НИРВАНА серыйНастоящее фото товара Стул НИРВАНА серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
10

Стул НИРВАНА серый

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
10

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

Стул William с подлокотниками ромб, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
4

Стул William с подлокотниками ромб, бархат бежевый

Диван Picasso двухместный бирюзовыйНастоящее фото товара Диван Picasso двухместный бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 590
Оптовая цена
5

Диван Picasso двухместный бирюзовый

Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками