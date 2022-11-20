Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 5.64
Объем упаковки, м3: 0.265
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина515 мм
- Глубина555 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 5.64
Объем упаковки, м3: 0.265
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