Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.50
Объем упаковки, м3: 0.276
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Материалпластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
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Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.50
Объем упаковки, м3: 0.276
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