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Стул Кайзука голубой

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Стул Кавалла голубой, белый
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Стул Кавалла голубой, белый

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 4.50
Объем упаковки, м3: 0.276

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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