Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина525 мм
- Глубина550 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
Чайник 500 мл Royal Circle 1, 24
Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12
Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48
Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36
Комплект Такер, 4 белых стула
Стол Мена, квадратный
Стул Кавалла белый, желтый
Стул Фрак, желтый
Стул Фрак, бежевый
Стул Фрак, красный
Стул Фрак, фуксия
Стул Митч оранжевый
Стул Moris пластик белый
Стул Moris пластик желтый
Стул уличный Фотон