Стул Казатин красный

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Объем упаковки, м3: 0.263

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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