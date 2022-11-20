Товар в корзине. Перейти

Стул Kelly, светло-серый/ хром

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Следующий Стул Kelly, белый/ хром
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Kelly, белый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, белый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
11

Стул Kelly, белый/ хром

В наличии 66 шт.
Стул Kelly, бежевый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, бежевый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
13

Стул Kelly, бежевый/ хром

В наличии 12 шт.
Кресло Бюрократ CH-695SL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 крестовина хромНастоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695SL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
6

Кресло Бюрократ CH-695SL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 крестовина хром

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр

Офисное кресло Таварес, мятный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
9

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

Офисное кресло Таварес, серый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
15

Офисное кресло Таварес, серый велюр

Офисное кресло Таварес, синий велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
6

Офисное кресло Таварес, синий велюр

Офисное кресло Таварес, черный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Офисное кресло Таварес, черный велюр

Офисное кресло Таварес, бежевый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

Другие товары из раздела

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
13

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)

Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
80

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
11

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый

В наличии 12 шт.
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
7

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка