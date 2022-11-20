Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.
Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук
Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук
Стул Кеми, небесная рогожка, каркас бук
Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук
Стул Кеми, травянистая рогожка, каркас бук
Стул Кеми, голубой велюр, каркас бук
Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук
Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук
Стул Кеми, травянистый велюр, каркас бук
Стул Кеми, бежевый велюр, черные ножки