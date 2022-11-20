Стул Кеми антрацит

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Кеми антрацит

4.3
6 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Кеми коричневый
Стул Кеми коричневый
Следующий Стул Кеми, бирюзовый велюр
Стул Кеми, бирюзовый велюр

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Стул Кеми антрацит — выполненные заказы

Стулья Кеми, экокожа Galaxy Red, ножки RAL 3005Стулья Кеми, экокожа Galaxy Red, ножки RAL 3005Стул Кеми, велюр Cartier Ocean, ножки черныеСтул Кеми, велюр Cartier Ocean, ножки черные
Все заказы

С этим товаром покупают

Раунд 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Раунд 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
12

Раунд 20мм с широким сиденьем

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
14

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
8

Стул Изо NET черный

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд березовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Пуф Буф Вуд березовый

Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
11

Пуф Буф Вуд дуб

Настоящее фото товара Кресло Баклер, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
7

Кресло Баклер

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
8

Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, небесная рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
6

Стул Кеми, небесная рогожка, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
12

Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, травянистая рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
6

Стул Кеми, травянистая рогожка, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, голубой велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
14

Стул Кеми, голубой велюр, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
12

Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
6

Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, травянистый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кеми, травянистый велюр, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Кеми, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
8

Стул Кеми, бежевый велюр, черные ножки