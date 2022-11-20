Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.
Основные характеристики
- Высота485 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Вес4,6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой