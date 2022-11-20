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Стул Кеми, бирюзовый велюр

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.

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Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

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