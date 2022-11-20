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Стул Kenner 129s, микровелюр крем/ ножки белые - фото 1

Стул Kenner 129s, микровелюр крем/ ножки белые

8 оценок
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Стул Kenner 129s, микровелюр синий/ ножки черные

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки, м2: 0,15

Вес, кг: 5

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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