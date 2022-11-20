Стул Kenner 131S микровелюр синий/ ножки белые

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные
Следующий Стул Kenner 131S микровелюр желтый/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки, м2: 0,38

Вес, кг: 6,5

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсиний, белый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89021
2 390 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - рогожка бежевая

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Line 1900Настоящее фото товара Стул Line 1900, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
9

Стул Line 1900

Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)Настоящее фото товара Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
14

Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр капучино/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Стул Kenner 131S микровелюр капучино/ ножки черные

Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр синий/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Стул Kenner 131S микровелюр синий/ ножки черные

Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр капучино/ ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Стул Kenner 131S микровелюр капучино/ ножки белые

Настоящее фото товара Стул Шавмут, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
7

Стул Шавмут, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Шагонар, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
7

Стул Шагонар, белый

Настоящее фото товара Стул Шаймак, венский, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Стул Шаймак, венский

Настоящее фото товара Табурет Шайи, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
13

Табурет Шайи

Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон Терра, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
15

Стул Палтамо дуб, тон Терра

Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
7

Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло

Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон Махагон, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
12

Стул Палтамо дуб, тон Махагон