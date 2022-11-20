Стул Kenner 131S серый микровелюр/ ножки белые

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Объем упаковки, м2: 0,38

Вес, кг: 6,5

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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