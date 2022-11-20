Характеристики товара
Описание
Объем упаковки, м2: 0,38
Вес, кг: 6,5
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина410 мм
- Глубина440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Объем упаковки, м2: 0,38
Вес, кг: 6,5
Стул Kenner 131S микровелюр крем/ ножки белые
Стул Kenner 131S микровелюр крем/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр фуксия/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр фуксия/ ножки белый
Стул Kenner 131S микровелюр желтый/ ножки белый
Стул Kenner 131S микровелюр светло-серый/ ножки белый
Стул Kenner 131S микровелюр светло-серый/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки белые
Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные
Стул Kenner 131S микровелюр синий/ ножки белые