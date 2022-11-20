Стул Kenner 148 KS, бирюзовый

12 оценок

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Стул Kenner 148 KS, бирюзовый

4.2
5 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Следующий Стул Kenner 148 KS, темно-синий
Стул Kenner 148 KS, темно-синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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