Стул Kenner 148 KS, темно-синий

11 оценок

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Стул Kenner 148 KS, темно-синий

4.1
6 520 ₽
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Стул Kenner 148 KS, бирюзовый
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Стул Kenner 148 KS, оливковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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