Стул Kenner 149 KR, бежевый

14 оценок

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Стул Kenner 149 KR, бежевый

4.6
5 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Kenner 148 KS, оливковый
Стул Kenner 148 KS, оливковый
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Стул Kenner 149 KR, оливковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина455 мм
  • Ширина455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм

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