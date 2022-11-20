Стул Kenner 149 KR, бирюзовый

10 оценок

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Стул Kenner 149 KR, бирюзовый

4.6
5 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Kenner 149 KR, фиолетовый
Стул Kenner 149 KR, фиолетовый
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Стул Kenner 149 KR, желтый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина455 мм
  • Ширина455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм

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