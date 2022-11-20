Стул Kenner 150 KS, темно-синий

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Kenner 150 KS, темно-синий

4.9
6 520 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Kenner 150 KS, желтый
Стул Kenner 150 KS, желтый
Следующий Стул Kenner 150 KS, бирюзовый
Стул Kenner 150 KS, бирюзовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина495 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота850 мм

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
45017
540 ₽Оптовая цена
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
620
Оптовая цена
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽Оптовая цена
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть ЖуравинкаНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
620
Оптовая цена
6

Скатерть Журавинка

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Kenner 150 KS, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 520
Оптовая цена
10

Стул Kenner 150 KS, бежевый

Настоящее фото товара Стул Kenner 150 KS, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 520
Оптовая цена
11

Стул Kenner 150 KS, серый

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
8

Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
5

Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, желтый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
10

Стул Kenner 151 KS, желтый/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, темно-синий/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
14

Стул Kenner 151 KS, темно-синий/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
12

Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
15

Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
13

Стул Kenner 151 KS, серый/ черный каркас