Стул Kenner 153 KS, бежевый/ белый каркас

6 оценок

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Стул Kenner 153 KS, бежевый/ белый каркас

4.6
4 080 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина505 мм
  • Ширина450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота755 мм

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