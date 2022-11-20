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Стул Кэрол пыльно-розовый

14 оценок

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Стул Бон 3.0

Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкого велюра. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.

1 короб / 2шт

Габариты: 84*56*60

Вес брутто: 16,800

Объем: 0,140

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый

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