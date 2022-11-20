Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкого велюра. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.
1 короб / 2шт
Габариты: 84*56*60
Вес брутто: 16,800
Объем: 0,140
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина610 мм
- Глубина570 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветрозовый