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Стул Кэрол синий

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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкого велюра. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

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