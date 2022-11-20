Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкого велюра. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина610 мм
- Глубина570 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки16.80 кг