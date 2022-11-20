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Стул Хадсон

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Кресло Тим
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Кресло Тим

Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 109 см

Ширина: 51 см

Глубина: 66 см

Высота до сиденья: 51 см

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Популярные варианты обивки

Стул Хадсон - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Хадсон - обивка в цвете 0909
Стул Хадсон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хадсон - обивка в цвете LilacLilac
Стул Хадсон - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хадсон - обивка в цвете CreamCream
Стул Хадсон - обивка в цвете 666666
Стул Хадсон - обивка в цвете 0404
Стул Хадсон - обивка в цвете ecruecru
Стул Хадсон - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Хадсон - обивка в цвете 1414
Стул Хадсон - обивка в цвете 88
Стул Хадсон - обивка в цвете 4141
Стул Хадсон - обивка в цвете 2626
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