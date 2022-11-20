Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Высота: 109 см
Ширина: 51 см
Глубина: 66 см
Высота до сиденья: 51 см
Каркас: дерево
Высота: 109 см
Ширина: 51 см
Глубина: 66 см
Высота до сиденья: 51 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Стул Такеши
Стул Сакура с мягким сидением
Стул Форум синий
Стул Форум красный
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