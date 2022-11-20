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Стул Хайтон

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Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

Количество изделий в упаковке: 5
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 25.00
Объем упаковки, м3: 0.608

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

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