Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
Количество изделий в упаковке: 5
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 25.00
Объем упаковки, м3: 0.608
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина525 мм
- Глубина550 мм
- Материалпластик
- Цветзеленый