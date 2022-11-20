Характеристики товара
Описание
Глубина сиденья: 52 см
Высота: 95 см
Ширина: 65 см
Глубина сиденья: 52 см
Высота: 95 см
Ширина: 65 см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Подушка халлофайбер эко
Подушка синтепух
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Комплект мебели Кафе
Покрывало 220-51
Покрывало 220-52
Люстра Acqua 6
Люстра Alicante 6
Стул пластиковый Mork на металлической основе
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная