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Стул Хилори - фото 1

Стул Хилори

9 оценок
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Стул обеденный TOR серый x4
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Стул обеденный TOR серый x4

Характеристики товара

Описание

Глубина сиденья: 52 см

Высота: 95 см

Ширина: 65 см

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Популярные варианты обивки

Стул Хилори - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Хилори - обивка в цвете 0909
Стул Хилори - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хилори - обивка в цвете LilacLilac
Стул Хилори - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хилори - обивка в цвете CreamCream
Стул Хилори - обивка в цвете 666666
Стул Хилори - обивка в цвете 0404
Стул Хилори - обивка в цвете ecruecru
Стул Хилори - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Хилори - обивка в цвете 1414
Стул Хилори - обивка в цвете 88
Стул Хилори - обивка в цвете 4141
Стул Хилори - обивка в цвете 2626
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