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Стул Хиппен c подлокотниками, белый - фото 1Стул Хиппен c подлокотниками, белый - фото 2

Стул Хиппен c подлокотниками, белый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветбелый

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