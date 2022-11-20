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Стул Хиппен c подлокотниками, черный - фото 1Стул Хиппен c подлокотниками, черный - фото 2

Стул Хиппен c подлокотниками, черный

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветчерный

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