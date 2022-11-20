Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Длина600 мм
- Глубина540 мм
- Материалткань, дерево
- Цветчерный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Гримерное зеркало с освещением
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Текс, светло-серый
Стул Текс, синий
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Аскона
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный