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Стул Хиппен, черный - фото 1Стул Хиппен, черный - фото 2

Стул Хиппен, черный

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Стул Хиппен, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветчерный

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