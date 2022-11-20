Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Длина510 мм
- Глубина460 мм
- Материалткань, дерево
- Цветзеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Монмут
Стол Линдон, белый глянец
Стол обеденный Ланс, белый мрамор, большой
Стол обеденный Тренди Рэк, белый мрамор
Комплект мебели Ленкойс, латте, 4 стула
Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 кресла
Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром