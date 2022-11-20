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Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый - фото 1Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый - фото 2Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый - фото 3

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

5 оценок
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Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас

Характеристики товара

Описание

Каркас - золото
Обивка - кожзам 444/10 оранжевый

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
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