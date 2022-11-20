Характеристики товара
Описание
Каркас - золото
Обивка - кожзам 444/10 оранжевый
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина410 мм
- Глубина580 мм
Каркас - золото
Обивка - кожзам 444/10 оранжевый
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