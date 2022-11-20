Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
Габариты в миллиметрах
- Высота:630
- Ширина:360
- Длина сидения:430
- Высота до сидения:310
- 630
- 360
- 430
- 310
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Куверт Журавинка на 3 прибора
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Подстолье Дейл 2
Стул Борно серый
Стол складной Натали серый
Стол складной Виктория 120
Кресло Колумбия оранжевый
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Вешалка Шавелье 3
Комод Лотос 2
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди