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Стул Хит детский, черный муар, велюр серый - фото 1Стул Хит детский, черный муар, велюр серый - фото 2Стул Хит детский, черный муар, велюр серый - фото 3

Стул Хит детский, черный муар, велюр серый

37 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Высота630 мм
  • Высота до сиденья310 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

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