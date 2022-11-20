Фотография Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр

5
Оптовая цена
1 190 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр
Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр
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Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр

5
1190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота630 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья310 мм
  • Цветзеленый, серебряный

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