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Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 1Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 2Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 3Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 4Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 5Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - фото 6

Стул Хит Детский, красный жаккард, корона

17 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

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Габариты в миллиметрах

  • Высота:630
  • Ширина:360
  • Длина сидения:430
  • Высота до сидения:310
  • 630
  • 360
  • 430
  • 310

Популярные варианты обивки

Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете 1818
Стул Хит Детский, красный жаккард, корона - обивка в цвете blackblack
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Стул Хит Детский, красный жаккард, корона — выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит детский, Велюр "OPHELIA 10", цвет каркаса-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Хит детский, Велюр "OPHELIA 10", цвет каркаса-чёрныйФотография товара Стул Хит детский, цвет каркаса-бежевый от компании ChiedoCover.Стул Хит детский, цвет каркаса-бежевыйФотография товара Стул Хит детский, велюр, каркас серебро от компании ChiedoCover.Стул Хит детский, велюр, каркас серебро
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