Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Высота до сиденья310 мм
- Ширина360 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
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