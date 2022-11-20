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Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар - фото 1Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар - фото 2Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар - фото 3

Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар

6 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Высота до сиденья310 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

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