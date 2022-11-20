Стул Хоффман, серый Confetti велюр/ черный каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хоффман, пыльный синий Confetti велюр/ черный каркас
Стул Хоффман, пыльный синий Confetti велюр/ черный каркас
Следующий Стул Хоффман, Серый Nella велюр/ черный каркас
Стул Хоффман, пыльный синий Confetti велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Хофман, Синий Confetti велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Хофман, Синий Confetti велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 200
Оптовая цена
8

Стул Хофман, Синий Confetti велюр/ черный каркас

Стул Хофман, капучино велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Хофман, капучино велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 200
Оптовая цена
5

Стул Хофман, капучино велюр/ белый каркас

Стул Хофман, Коричневый Nella велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Хофман, Коричневый Nella велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 200
Оптовая цена
9

Стул Хофман, Коричневый Nella велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветокНастоящее фото товара Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Скатерть квадратная, лен классический

Скатерть Лента, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Лента, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Скатерть Лента, прямоугольная

Скатерть Стеклярус, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
13

Скатерть Стеклярус, круглая