Стул ХОФМАН бирюзовый / белый каркас

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул ХОФМАН бирюзовый / белый каркас

4.9
5 650 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул ХОФМАН бежевый
Стул ХОФМАН бежевый
Следующий Стул ХОФМАН желтый
Стул ХОФМАН желтый

Характеристики товара

Описание

Стул ХОФМАН бирюзовый / белый каркас

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл белого цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 83
Ширина (см) 51
Длина (см) 58
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 51
Глубина стула (см) 58
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 83
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 6,4
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бирюзовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина580 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина510 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота830 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.4 м3

С этим товаром покупают

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Скатерть Лён

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть ЖуравинкаНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от650
109Хит

Скатерть Журавинка

Другие товары из раздела

Стул ХОФМАН изумрудныйНастоящее фото товара Стул ХОФМАН изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
5 650
Оптовая цена
15

Стул ХОФМАН изумрудный

В наличии 64 шт.
Стул ХОФМАН оливковыйНастоящее фото товара Стул ХОФМАН оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 650
Оптовая цена
6

Стул ХОФМАН оливковый

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стойка PROBARRIER

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)